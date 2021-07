Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c’est terminé !

Publié le 26 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé avec insistance du côté du Real Madrid alors que dans le même temps il refuserait catégoriquement de prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé aurait pris la décision d’honorer son engagement à Paris jusqu’à son terme d’après la presse italienne.

Arrivé à l’été 2017 au PSG après une deuxième partie de saison époustouflante avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé était pourtant désiré déjà à l’époque par le Real Madrid qui ne semble depuis pas avoir lâché l’affaire. Et alors que l’attaquant du PSG aurait mis un terme aux discussions avec ses dirigeants au sujet d’une prolongation pour son contrat prenant fin en juin 2022, le Real Madrid serait plus que confiant quant à ses capacités à l’attirer au cours du mercato estival, misant d’ailleurs tout sur lui. La presse espagnole a récemment confié que le président Florentino Pérez aurait déclaré à son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti que ce serait Kylian Mbappé ou rien cet été. Cependant, il semblerait que le dénouement de ce feuilleton soit déjà connu.

Mbappé ne veut pas du Real pour cet été