Mercato : Daniel Riolo valide l’un des gros coups de l’été à l'OL !

Publié le 26 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Choisi par l’OL pour venir reprendre le flambeau de Rudi Garcia cet été, Peter Bosz prône déjà l’idée d’un football très offensif pour les Gones. Et Daniel Riolo approuve totalement cette vision des choses…

Alors que Bruno Génésio et Rudi Garcia ont longtemps été critiqués par une partie des observateurs pour leurs choix tactiques sur le banc de l’OL, Peter Bosz parviendra-t-il a faire plus l’unanimité sur ses deux prédécesseurs ? En attendant d’entrer dans le vif du sujet en début de saison, l’entraîneur allemand ne cesse de prôner son envie d’instaurer un football très offensif à l’OL, et a déjà réussi à séduire Daniel Riolo dans son discours.

« La L1 va dans le bon sens »