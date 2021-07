Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Pochettino a fait mal au FC Barcelone…

Publié le 26 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il était initialement bien parti pour rejoindre le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement opté pour le projet du PSG à la dernière minute. Et il explique que Mauricio Pochettino a joué un rôle déterminant dans son choix…

Pendant de longues semaines, alors qu’il arrivait au terme de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum semblait prendre la direction du FC Barcelone. Finalement, à la dernière minute, l’international néerlandais a choisi d’opter pour la proposition du PSG puisqu’il souhaitait depuis longtemps travailler aux côtés de Mauricio Pochettino. Wijnaldum s’est prononcé à ce sujet dimanche dans un entretien accordé au Daily Mail.

« J’étais très excité de travailler avec Pochettino »