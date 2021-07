Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum dévoile l’importance de Pochettino dans son choix !

Publié le 25 juillet 2021 à 10h10 par T.M.

Libre, Georginio Wijnaldum a donc pris la décision de rejoindre le PSG. Un choix notamment influencé par la présence d’un certain Mauricio Pochettino.

Partagé entre le FC Barcelone et le PSG, Georginio Wijnaldum a finalement décidé de filer du côté du Parc des Princes. Alors qu’on pensait le Néerlandais promis aux Blaugrana et à Ronald Koeman, c’est finalement Leonardo qui a raflé la mise. Dans leurs discussions avec le milieu de terrain de 30 ans, les Parisiens ont notamment su se montrer plus que convaincants pour obtenir ses faveurs. Mais le PSG a pu compter sur un autre argument : Mauricio Pochettino. Alors que les deux hommes s’étaient déjà parlés par le passé, cela a pesé auprès de Wijnaldum.

« Un bon entraîneur »