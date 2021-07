Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum justifie encore son arrivée au PSG !

Publié le 25 juillet 2021 à 8h15 par T.M.

Proche du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement choisi le PSG. Pourquoi ? Leonardo et le club de la capitale ont su se montrer plus convaincant auprès du Néerlandais.

Cet été, le PSG a frappé très fort dès les premiers jours du marché des transferts. En effet, c’est le club de la capitale qui a raflé la mise avec Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais, libre suite à la fin de son contrat avec Liverpool, était l’une des grosses occasions à saisir sur ce mercato. Et c’est donc le PSG qui a accueilli le milieu de terrain, ce qui était pourtant loin d’être gagné. En effet, tout le monde pensait que Wijnaldum allait filer au FC Barcelone pour rejoindre Ronald Koeman. Cela n’a finalement pas été le cas.

Wijnaldum s’est senti aimé !