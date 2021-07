Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui serait le successeur idéal de Kylian Mbappé ?

Publié le 25 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Libre de tout contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG selon la presse espagnole. Alors que son numéro 7 serait condamné à quitter Paris, Leonardo chercherait déjà son digne successeur. Et pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils en attaque, notamment ceux de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Joaquin Correa ou encore de Lorenzo Insigne. Mais selon vous, qui devrait choisir Leonardo ?

Engagé jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet été. En effet, Leonardo pourrait être contraint de vendre son numéro 7 lors de ce mercato estival s'il ne parvient pas à le prolonger dans un avenir proche, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement dans un an. Selon les dernières informations d' AS, le directeur sportif du PSG se retrouverait aujourd'hui dans le pire des scénarios concernant Kylian Mbappé, car ce dernier aurait décidé de ne pas parapher un nouveau bail avec son club. Une information confirmée par la Onda Cero et Marca . En effet, le champion du monde français aurait annoncé à Mauricio Pochettino qu'il ne comptait pas rempiler avec le PSG. Alors que Kylian Mbappé serait déterminé à rejoindre le Real Madrid, Leonardo préparerait déjà son possible départ et serait en quête de son digne héritier.

Messi, Ronaldo, Kane... qui est le candidat idéal pour remplacer Mbappé ?