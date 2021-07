Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne pépite du PSG a joué un mauvais tour à Leonardo !

Publié le 25 juillet 2021 à 19h10 par T.M.

L’exode des talents se poursuit au PSG. Alors que Daniel Labila a rejoint le Standard de Liège, un ancien talent parisien a été impliqué dans ce dossier.

Mauricio Pochettino l’a expliqué, il aimerait donner plus de place aux jeunes du PSG. Mais au milieu de ces nombreuses stars, il est compliqué de se faire une place au sein du club de la capitale. Ainsi, depuis plusieurs saisons désormais, le PSG est touché par un terrible mal, l’exode de ces talents. Chaque été, nombreux sont les jeunes joueurs à décider d’aller voir ailleurs pour tenter d’exploser loin du Parc des Princes. Et bien que Leonardo tente d’empêcher cela au maximum, de nouveaux noms ne cessent de s’ajouter à la liste comme dernièrement avec Daniel Labila, parti du côté de la Belgique et du Standard de Liège.

« Je lui ai donné quelques conseils »