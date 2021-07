Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réponse de Leonardo est attendue dans ce dossier XXL !

Publié le 25 juillet 2021 à 18h15 par T.M.

Sollicité par le clan Kalidou Koulibaly en vue d’un possible transfert, Leonardo doit désormais rendre sa décision.

Jusqu’où s’arrêtera le PSG cet été ? Depuis l’ouverture du marché des transferts, Leonardo enchaine les gros coups et pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, au sein du club de la capitale, on cherchait notamment à faire venir Paul Pogba et Theo Hernandez. Mais d’autres profils XXL seraient également proposés à Leonardo. Cela serait notamment le cas de Kalidou Koulibaly, lui qui a souvent été associé au PSG. Selon les dernières informations de la presse italienne, Fali Ramadani, agent du défenseur central de Naples, se serait ainsi dernièrement rapproché de Leonardo pour étudier la possibilité d’un transfert au Parc des Princes après l’arrivée de Sergio Ramos.

Quelle réponse du PSG ?