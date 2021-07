Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une terrible réponse pour Theo Hernandez !

Publié le 25 juillet 2021 à 13h45 par T.M.

Après le poste d’arrière droit, le PSG voudrait s’attaquer à celui d’arrière gauche. Et alors que Leonardo penserait à Theo Hernandez, cela pourrait bien être mission impossible.

Alors que le PSG opère un recrutement XXL, Leonardo pourrait bien ne pas avoir terminé ses emplettes pour Mauricio Pochettino. Et après Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, d’autres stars pourraient débarquer au Parc des Princes. D’ailleurs, le portier italien pourrait pourquoi pas retrouver l’un de ses anciens partenaires du Milan AC en la personne de Theo Hernandez. Depuis l’été dernier, le PSG cherche à s’offrir le latéral gauche français. Mais jusqu’à présent, Leonardo n’est pas arrivé à ses fins et cela ne devrait encore pas être pour cet été.

La réponse du Milan AC !