Mercato - PSG : Le clan Icardi passe à l’action pour son avenir !

Publié le 25 juillet 2021 à 13h15 par T.M.

Cet été, Mauro Icardi pourrait bien quitter le PSG. Face à cela, Wanda Nara, femme et agent de l’Argentin, s’activerait en coulisse.

Prêté puis transféré définitivement au PSG, Mauro Icardi a connu des fortunes diverses dans la capitale. Après d’excellents débuts, l’Argentin a été plus en difficulté lors du dernier exercice. Des problèmes qui pourraient bien miner la suite de son aventure au Parc des Princes. En effet, cet été, Icardi ne serait pas retenu par Leonardo, qui cherche à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino et récupérer 180M€ à l’occasion de ce mercato. L’ancien de l’Inter Milan serait alors sur la liste des partants et du côté de l’Italie, on ne l’aurait pas oublié.

Ça discute avec l’AS Rome !