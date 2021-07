Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Modric s'enflamme pour le retour de Carlo Ancelotti !

Publié le 25 juillet 2021 à 11h00 par La rédaction

Pour remplacer Zinedine Zidane, le Real Madrid a rappelé Carlo Ancelotti. L'Italien retrouve ainsi la Casa Blanca et certains de ses anciens joueurs, à l'instar de Luka Modric, heureux de retravailler avec cet entraîneur.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid et âgé de 35 ans, Luka Modric va peut-être connaître sa dernière saison dans la capitale espagnole. Le milieu de terrain croate reste tout de même une valeur sûre de l’effectif madrilène, et Carlo Ancelotti pourra bien évidemment compter sur lui. Un entraineur que Luka Modric connait bien puisqu’il était déjà présent en 2014 et a triomphé avec l’Italien en Ligue des Champions. Les deux hommes se retrouvent donc à nouveau, mais dans une situation totalement différente car le Real Madrid cherche désormais à se reconstruire et à entamer un nouveau cycle avec Carlo Ancelotti. Luka Modric s’est d’ailleurs exprimé sur le retour de l’Italien à Madrid.

Modric est heureux de retrouver Ancelotti