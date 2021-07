Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Icardi relancé... par Mourinho ?

Publié le 23 juillet 2021 à 23h15 par A.C.

Nouvel entraineur de l’AS Roma, José Mourinho serait un grand fan de Mauro Icardi, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain court encore jusqu’en juin 2024.

S’il a retrouvé du temps de jeu lors de la deuxième partie de la saison, Mauro Icardi semble être poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Son nom est d’ailleurs régulièrement évoqué par la presse italienne, dans le cadre d’un éventuel échange avec Cristiano Ronaldo de la Juventus. Il faut dire que le club turinois suit l’attaquant depuis son explosion à la Sampdoria et le moment semble propice pour enfin rafler la mise. Ce n’est toutefois pas la seule piste évoquée récemment, puisqu’Icardi a semblé intéressés le Milan AC avant l’arrivée d’Olivier Giroud en provenance de Chelsea.

Mourinho veut Icardi pour remplacer Dzeko