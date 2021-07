Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est dos au mur pour Mbappé !

Publié le 23 juillet 2021 à 19h45 par A.C.

Au Paris Saint-Germain on semble avoir de moins en moins de solutions pour Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans moins d’un an.

Ça commence à se tendre autour de Kylian Mbappé ! Si l’on en croit les dernières indiscrétions sur son avenir, l’attaquant n’a toujours pas donné une réponse au Paris Saint-Germain. Pourtant le temps presse, puisque son contrat se termine dans moins d’un an et à partir du 1er janvier prochain Mbappé pourra librement négocier avec le club de son choix ! Au PSG on connait très bien la menace, puisque le Real Madrid semble attendre dans l’ombre, avec l’espoir de pouvoir souffler celui que l’on annonce la future star de demain sans débourser la moindre indemnité de transfert.

Le PSG prêt à aller jusqu’au bout avec Mbappé ?