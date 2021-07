Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lancé un ultimatum à Al-Khelaïfi !

Publié le 23 juillet 2021 à 16h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est montré plus que clair avec Nasser Al-Khelaïfi.

C’est l’énorme préoccupation du moment au Paris Saint-Germain. Si Neymar a prolongé et que de nombreuses recrues sont arrivées depuis le début du mercato estival, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement de la fin de son contrat. Pire, Leonardo semble s’être cassé les dents sur cette prolongation compliquée et désormais, c’est le président Nasser Al-Khelaïfi lui-même qui aurait pris les choses en main. Interrogé par L’Équipe , le président du PSG s’était d’ailleurs montré ferme concernant l’avenir de Mbappé, assurant : « On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ».

Mbappé veut partir, à Al-Khelaïfi de décider quand