Mercato - PSG : Voilà l'offre colossale transmise par le Qatar à Mbappé !

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s'implique personnellement dans le dossier Kylian Mbappé et aurait transmis une offre importante à son joueur. L'international français n'aurait toujours pas accepté cette proposition.

Après un Euro décevant, Kylian Mbappé a fait son grand retour au Camp des Loges ce jeudi. Le joueur a passé des examens médicaux avant de reprendre le chemin de l’entraînement. Mais son avenir dans la capitale demeure toujours aussi incertain. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas signé de nouveau bail avec le club parisien. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi, interrogé à de nombreuses reprises sur le champion du monde 2018, s’est toujours montré rassurant. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici » avait par exemple confié le président du PSG en juin dernier.

Un contrat jusqu'en 2026 et un salaire annuel de 32M€