Mercato - PSG : Un transfert à 188M€ pour le successeur annoncé de Mbappé ?

Publié le 23 juillet 2021 à 9h15 par A.D.

Alors qu'il a clairement affiché son envie de quitter Tottenham, Harry Kane figurerait sur les tablettes du PSG. Toutefois, le buteur anglais devrait plutôt rester en Angleterre et poser ses valises à Manchester City. En effet, les Citizens seraient sur le point de boucler un transfert à hauteur de 187M€ pour Harry Kane.

Sachant que Tottenham ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, Harry Kane a expliqué clairement qu'il voulait faire ses valises et rejoindre un club plus ambitieux pour remporter des titres. Alerté par la situation du buteur anglais, le PSG serait en embuscade pour le recruter lors de ce mercato estival, et ce, en cas de départ de Kylian Mbappé. Toutefois, le club emmené par Mauricio Pochettino aurait déjà été devancé par Manchester City sur ce dossier.

Un transfert à 188M€ à Manchester City pour Harry Kane ?