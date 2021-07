Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez en grand danger pour Robert Lewandowski ?

Publié le 23 juillet 2021 à 7h30 par La rédaction

Au Bayern Munich depuis 7 ans, Robert Lewandowski intéresserait le Real Madrid et Chelsea. Le club londonien resterait informé de sa situation malgré le refus catégorique du Bayern de le vendre.

Bientôt la fin du mois de juillet et toujours un seul renfort à noter du côté du Real Madrid. Avec le départ de Sergio Ramos et celui très attendu de Raphaël Varane, c’est David Alaba qui est venu renforcer les rangs de la Maison Blanche. Mais pour l’attaque, Carlo Ancelotti n’a encore rien à se mettre sous la dent. Pas même Robert Lewandowski, pour qui le Real fait les yeux doux depuis plusieurs années. Et le pire, c’est qu’une autre équipe semblerait prendre un train d’avance sur Florentino Pérez dans ce dossier.

Chelsea pourrait tenter le coup Lewandowski