Mercato - Barcelone : Laporta est dans une impasse avec Samuel Umtiti !

Publié le 23 juillet 2021 à 7h00 par La rédaction

Sur le départ depuis un moment, Samuel Umtiti n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. La faute à des blessures récurrentes, mais aussi à son salaire XXL, qui bloquerait un possible départ pour le moment…

Le mercato avance et les départs sont toujours aussi rares à Barcelone. Pour prolonger Lionel Messi, le Barça n’a d’autre choix que de dégraisser son effectif. Et pour le moment, Joan Laporta peine à trouver des solutions pour faire partir les indésirables de Ronald Koeman. Comme Samuel Umtiti. Même si le Français n’a que 27 ans, les clubs sont frileux vis à vis de son physique de plus en plus fragile. Mais ce n’est pas la seule raison.

Des propositions pas à la hauteur !