Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta confirme la tendance pour ces deux indésirables !

Publié le 22 juillet 2021 à 23h00 par D.M.

Interrogé sur l'avenir de Samuel Umtiti et de Miralem Pjanic ce jeudi, Joan Laporta n'a pas fermé la porte à un départ afin notamment d'alléger la masse salariale de l'équipe.

Le FC Barcelone va chercher dans les prochains jours à se séparer de plusieurs joueurs afin d’alléger sa masse salariale. Plusieurs éléments, en manque de temps de jeu, seront poussés vers la sortie. C’est notamment le cas de Samuel Umtiti et de Miralem Pjanic. Handicapé par des douleurs au genou, le champion du monde 2018 n’a jamais retrouvé son niveau et pourrait se relancer au sein d’une nouvelle équipe. Quant à Pjanic, il est annoncé dans le viseur de la Juventus, même si le PSG et Chelsea ont été approchés par son entourage selon nos informations exclusives.

« Avec leurs agents, nous évaluons l'option de partir »