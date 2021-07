Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta s’enflamme pour l’arrivée de Memphis Depay !

Publié le 22 juillet 2021 à 20h00 par T.M.

Ce jeudi, Memphis Depay était présenté à la presse en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. L’occasion pour Joan Laporta de bien accueillir son nouveau joueur.

Depuis l’été dernier, le FC Barcelone attend Memphis Depay. Et si cela n’avait initialement pas été possible, l’affaire a enfin pu se réaliser à l’occasion de ce mercato estival. Arrivé au terme de son contrat avec l’OL, le Néerlandais était ainsi libre de s’engager avec le club de son choix. Et il n’a visiblement pas mis longtemps avant de se décider pour rejoindre le Barça, où il retrouve par la même occasion un certain Ronald Koeman, qu’il a connu en sélection nationale. Désormais, un nouveau chapitre débute donc pour Depay, et au Barça, on est très heureux de pouvoir compter sur l’attaquant de 27 ans.

« Aujourd’hui, nous accueillons un grand joueur »