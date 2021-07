Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti connait déjà le verdict pour Varane !

Publié le 22 juillet 2021 à 19h00 par A.D.

Raphaël Varane aurait un accord de principe avec Manchester United pour cet été. Toutefois, il n'aurait pas encore annoncé au Real Madrid qu'il comptait partir lors de ce mercato estival. Malgré tout, Carlo Ancelotti n'imaginerait pas son numéro 5 rester dans le club merengue.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane devrait quitter le Real Madrid et rejoindre Manchester United lors de ce mercato estival. Selon les dernières informations de Nicolo Schira, le défenseur français aurait accepté de signer un contrat à hauteur de 12M€ chez les Red Devils . D'ailleurs, Ole Gunnar Solskjaer serait plus que confiant sur ce dossier et estimerait qu'il va très bientôt trouver un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane.

Carlo Ancelotti est sûr que Raphaël Varane va partir