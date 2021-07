Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit tout recommencer dans ce dossier chaud !

Publié le 23 juillet 2021 à 1h15 par A.C.

A la recherche d’un attaquant, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Joaquin Correa de la Lazio.

Avec Moise Kean parti et Mauro Icardi qui semble avoir des envies d’ailleurs, Leonardo doit trouver un attaquant de pointe. Les pistes évoquées ces derniers mois sont nombreuses, mais tout récemment le directeur sportif du Paris Saint-Germain semble s’être arrêté sur Joaquin Correa. Joueur fort de la Lazio de Simeone Inzaghi, celui qui a gagné la Copa America cet été devrait être sacrifié par son club sur le mercato. La presse italienne a toutefois récemment évoqué que l’arrivée de Maurizio Sarri aurait commencé à faire changer d’avis Correa, qui pourrait bien décider de snober le PSG.

La Lazio attend désormais entre 30 et 35M€