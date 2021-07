Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi attend un énorme signal pour son avenir !

Publié le 23 juillet 2021 à 1h45 par A.D.

Poussé vers la sortie par le PSG, Mauro Icardi pourrait être échangé avec Cristiano Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé. Dans cette optique, il attendrait à la fois un signe du PSG et de la Juventus.

Transféré l'été dernier au PSG, Mauro Icardi est en grande difficulté ces derniers mois. Peu épargné par les blessures, le buteur argentin n'était pas du tout dans son assiette cette saison et n'a pas du tout évolué à son plus haut niveau. Ce qui pourrait provoquer son départ dès cet été. En effet, Leonardo penserait à se débarrasser de Mauro Icardi, quand ce dernier verrait d'un bon oeil un retour en Italie.

Mauro Icardi attend la décision du PSG pour Cristiano Ronaldo