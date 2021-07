Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est clairement prévenu pour cette pépite !

Publié le 23 juillet 2021 à 0h15 par D.M.

L'OM serait intéressé par le profil d'Adam Karabec, âgé seulement de 18 ans. Mais pour mettre la main sur le jeune milieu offensif, le club marseillais devra casser sa tirelire.

L’OM a déjà bouclé l’arrivée de huit recrues. Mais ce ne serait pas suffisant pour Pablo Longoria, qui attend encore un latéral droit, mais aussi un renfort offensif. Et selon les informations de Goal , le président marseillais aurait activé la piste menant à Adam Karabec. Agé seulement de 18 ans, ce milieu offensif évolue sous le maillot du Sparta Prague, mais pourrait vite rejoindre un club plus huppé afin de poursuivre sa progression.

« Karabec a un gros potentiel et vaut déjà de l'argent »