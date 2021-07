Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarabia prend une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 22 juillet 2021 à 23h15 par A.C.

Très performant avec l’Espagne à l’Euro, Pablo Sarabia pourrait être très utile pour le Paris Saint-Germain en ce mercato estival.

Si le Paris Saint-Germain semble être l’un des seuls clubs européens à pouvoir investir en ce mercato estival, Leonardo n’a pas non plus des fonds illimités. Le directeur sportif parisien devra obligatoirement vendre plusieurs éléments et Pablo Sarabia en est un. Peu utilisé cette saison, l’Espagnol a subi la concurrence de Neymar, Kylian Mbappé et surtout Angel Di Maria. A l’Euro, il a pourtant été l’un des meilleurs joueurs de la Roja , avec deux buts et une passe décisive au compteur. Leonardo semble déjà avoir un plan, puisqu’il aurait proposé Sarabia à la Lazio, afin de pouvoir attirer Joaquin Correa au PSG.

Sarabia ne veut que l’Atlético de Madrid