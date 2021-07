Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour du feuilleton Koulibaly !

Publié le 22 juillet 2021 à 15h30 par A.C.

Toujours très apprécié du côté du Paris Saint-Germain, Kalidou Koulibaly pourrait une nouvelle fois faire parler de lui au cours de ce mercato estival.

Depuis l’arrivée de QSI, les feuilletons interminables ont été nombreux. Celui de Kalidou Koulibaly en est un … et il dure depuis pas mal de temps déjà ! Il faut dire que l'international sénégalais a tout pour plaire au Paris Saint-Germain. Francophone, mais surtout très performant, Koulibaly est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A et d’Europe depuis plusieurs années. Le joueur du Napoli a souvent semblé très proche du PSG, comme en février 2020 lorsqu’il acheta une maison à 4M€ à Paris, ce que certains prenaient comme les prémices d'un futur transfert. Le départ de Thiago Silva a semblé ouvrir grand la porte à son arrivée, mais c’est finalement Presnel Kimpembe qui a joué les comparses de Marquinhos et Sergio Ramos a débarqué en ce mercato estival. Visiblement pas suffisant pour mettre un terme au feuilleton Koulibaly, qui pourrait connaitre un nouveau chapitre...

Leonardo discute avec le clan Koulibaly

Tout récemment, Foot Mercato a annoncé que Leonardo serait toujours en contact avec l’entourage de Kalidou Koulibaly. Il faut dire que sans Ligue des Champions, le Napoli doit vendre un ou plusieurs cadres de l’effectif et Koulibaly est actuellement celui avec la plus grosse valeur marchande. En Italie, plusieurs médias ont confirmé ces contacts, relançant totalement les spéculations autour d’une arrivé au Paris Saint-Germain. La situation de Koulibaly n’a toutefois pas seulement attiré l’attention du PSG, puisque Sky Sport Italia évoque notamment l’intérêt de Manchester United et d’Everton, même si le départ de Carlo Ancelotti aurait quelque changé les choses.

