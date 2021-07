Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Donnarumma… L’énorme aveu de Pochettino sur le recrutement !

Publié le 20 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a enchainé les recrues de classe internationale ces derniers jours, Mauricio Pochettino avoue que l’ensemble de ces dossiers étaient à l’étude depuis plusieurs mois au sein du club de la capitale.

C’est un fait, le PSG n’a pas chômé ces dernières semaines sur le marché des transferts en officialisant les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Des recrues de prestige international, et qui devraient bien aider le club de la capitale dans sa quête de Ligue des Champions. Interrogé à ce sujet sur le site officiel du PSG lundi, Mauricio Pochettino a livré les coulisses de ce recrutement XXL.

« Nous avons travaillé pendant six mois sur le recrutement »