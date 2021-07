Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino poussé vers la sortie ?

Publié le 19 juillet 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que le PSG voudrait dégraisser son effectif cet été, Ander Herrera serait désormais invité à faire ses valises.

Après avoir enregistré les venues de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain est maintenant passé en mode dégraissage. En effet, le club de la capitale doit vendre pour engranger des liquidités et surtout faire de la place aux possibles futures recrues qui viendront lors de la suite de mercato estival. Plusieurs joueurs seraient ainsi poussés vers la sortie, à l’image de Thilo Kehrer, Rafinha ou encore Layvin Kurzawa, et ce serait également le cas d’Ander Herrera.

Pour l’heure, personne ne s’est positionné sur Ander Herrera