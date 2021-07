Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino s’attaque à un cadre de Jürgen Klopp !

Publié le 19 juillet 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le PSG désire renforcer son milieu de terrain cet été, il ne serait pas à exclure que le PSG décide de passer à l’action pour recruter Jordan Henderson sous l’impulsion de Mauricio Pochettino.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Liverpool, le Paris Saint-Germain aurait une fois de plus l’intention de recruter au milieu de terrain. En ce sens, le club de la capitale est annoncé sur les traces de nombreux joueurs ces dernières semaines, parmi lesquels figurent Paul Pogba, Eduardo Camavinga ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Mais c’est finalement une nouvelle fois du côté de Liverpool que le PSG pourrait trouver son bonheur, et plus particulièrement Mauricio Pochettino.

Jordan Henderson, une occasion que voudrait saisir Mauricio Pochettino