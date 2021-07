Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a validé le départ d’un cadre du vestiaire !

Publié le 19 juillet 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ pour renflouer les caisses, d’autant que l’OM s’est bien renforcé au poste de défenseur central cet été, Duje Caleta-Car serait également poussé vers la sortie par Jorge Sampaoli.

Présent à l’OM depuis l’été 2018 où il avait été recruté pour 19M€, Duje Caleta-Car (24 ans) fait désormais partie des éléments majeurs du projet McCourt. Mais au même titre que Boubacar Kamara et Dario Benedetto, le défenseur central croate ne sera pas conservé cet été au cas d’offre satisfaisante, d’autant que l’OM a récemment bouclé les arrivées de Leonardo Balerdi, Luan Peres et Willam Saliba à son poste. Et la tendance d’un départ semble faire l’unanimité dans ce dossier…

Sampaoli a donné son accord pour Caleta-Car