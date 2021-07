Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli n’a pas été aidé pour Florian Thauvin…

Publié le 19 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec l’OM cet été, Florian Thauvin a quitté gratuitement le club qui cherchait pourtant à le prolonger. Et André-Pierre Gignac ainsi que Dario Benedetto semblent avoir influencer sa décision…

Le 7 mai dernier, Florian Thauvin officialisait son départ pour les Tigres de Monterrey au Mexique, déclinant ainsi les offres de prolongation de la part de l’OM qui cherchait pourtant à le conserver. Jorge Sampaoli avait lancé plusieurs appels du pied à l’attaquant français en conférence de presse, mais en vain, d’autant que l’entraîneur de l’OM n’a pas vraiment été aidé dans son objectif prolongation de Thauvin.

Gignac et Benedetto ont conseillé Thauvin