Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin en rajoute une couche sur le rôle de Gignac dans son départ !

Publié le 18 juillet 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que Florian Thauvin est désormais le coéquipier d'André-Pierre Gignac aux Tigres, ce dernier n'a pas manqué de conseiller l'ancien ailier de l'OM.

Après une longue aventure à l'OM, Florian Thauvin a choisi une destination originale et exotique. Le champion du monde 2018 évoluera désormais aux Tigres UANL en première division mexicaine. Un choix plutôt étonnant pour l'ailier, auteur d'une bonne saison 2020-2021 (8 buts 8 passes décisives) surtout après une grave blessure aux articulations. Libre de tout contrat, Thauvin a donc décidé de quitter l'Europe.

Gignac pas étranger à ce choix