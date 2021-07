Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme aveu de Thauvin sur son départ !

Publié le 2 juillet 2021 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il a rejoint les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin explique qu'il avait besoin de changement et de quitter l'OM où son contrat arrivait à échéance.

En fin de contrat avec l'OM, Florian Thauvin a décidé de quitter le club phocéen afin de s'engager avec les Tigres de Monterrey. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté puisque le Champion du monde français a été en contact avec l'AC Milan ou encore l'Atlético de Madrid. Mais le natif d'Orléans explique les raisons qui l'ont convaincu de rejoindre le Mexique.

«Je ne me sentais pas bien dans mon club»