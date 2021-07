Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a lâché une bombe en interne !

Publié le 2 juillet 2021 à 2h30 par A.M.

Alors que son contrat prend fin en 2022, Kylian Mbappé aurait annoncé au PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger pour le moment.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (...) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? » Au début du mois de juin, Nasser Al-Khelaïfi affichait ses ambitions pour la prolongation de Kylian Mbappé donc le contrat s'achève en juin 2022. Toutefois, l'attaquant français a jeté un gros froid en coulisse sur son avenir.

Mbappé a annoncé son intention de ne pas prolonger