Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé une opération totalement inattendue !

Publié le 2 juillet 2021 à 2h00 par A.M.

Malgré la présence de nombreux gardiens dans son effectif, le PSG a annoncé la prolongation d'un an d'Alexandre Letellier.

C'est une prolongation que personne n'avait vu venir. Troisième gardien de but du PSG depuis un an, Alexandre Letellier a étendu son bail, qui s'achevait le 30 juin, d'une saison. Jusque-là, rien de très étonnant, sauf que cet été, le club de la capitale va voir débarquer Gianluigi Donnarumma tandis qu'Alphonse Areola revient de son prêt à Fulham. Mais Alexandre Letellier est bien loin de ces considérations et savoure simplement cette nouvelle.

Letellier s'enflamme pour sa prolongation