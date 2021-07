Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouvel indice crucial pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 1 juillet 2021 à 14h45 par A.C.

Cristiano Ronaldo semble être le grand objectif des propriétaires du Paris Saint-Germain, alors que son départ de la Juventus semble probable.

C’est l’été de toutes les folies pour le Paris Saint-Germain. Alors que l’UEFA semble lâcher du lest au niveau du fair-play financier, du côté de Doha on s’apprête à frapper très fort sur le mercato. Georginio Wijnaldum est arrivé, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma devraient suivre, alors que Leonardo lorgne également l’opportunité Sergio Ramos. La grande recrue du PSG pourrait toutefois être Cristiano Ronaldo. Voilà plusieurs semaines déjà que la presse italienne parle d’une réelle possibilité de voir la star portugaise rejoindre Paris, ce qu’a récemment confirmé Foot Mercato , évoquant des échanges entre le PSG et Jorge Mendes.

La Juventus n’a jamais pensé à la prolongation de Cristiano Ronaldo