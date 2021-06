Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bombe est lâchée sur l’arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 juin 2021 à 14h45 par T.M.

Depuis 2011, les Qataris rêvent d’attirer Cristiano Ronaldo au PSG. Et ce rêve pourrait bien devenir réalité à l’occasion de ce mercato estival.

En 2017, le PSG réalisait un recrutement historique avec les quelques 400M€ dépensés pour Neymar et Kylian Mbappé. Mais le mercato 2021 du club de la capitale pourrait bien être encore plus impressionnant. En effet, Leonardo a d’ores et déjà réglé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, libre de tout contrat, et prochainement, ce sont Gianluigi Donnarumma, libre, et Achraf Hakimi (70M€) qui vont s’engager avec le PSG. De nouvelles armes de poids pour Mauricio Pochettino, qui pourrait ensuite encore enregistrer l’arrivée de Sergio Ramos, toujours plus proche de débarquer dans la capitale après son départ du Real Madrid. Et ensuite, c’est Cristiano Ronaldo qui pourrait poser ses valises au Parc des Princes.

Cristiano Ronaldo enfin au PSG ?