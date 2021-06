Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 30 juin 2021 à 12h15 par D.M.

Certaines sources indiquaient que Cristiano Ronaldo avait entamé des discussions avec la Juventus pour prolonger son contrat. Une information démentie ce mercredi.

Où évoluera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Pour l’heure, la réponse demeure un mystère. Comme indiqué par le 10 Sport, ses agents n’écartent aucune option pour son avenir et certainement pas celle d'un départ. Jorge Mendes aurait sondé plusieurs équipes à l’instar de Manchester United ou encore du PSG. Le club parisien pourrait bien passer à l’action dans ce dossier Ronaldo notamment en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Mais ce mardi, une information surprenante est apparue sur le joueur, sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus.

Aucun contact entre la Juve et Ronaldo