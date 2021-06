Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ proche d’être bouclé par Laporta ?

Publié le 30 juin 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’entre plus vraiment dans les plans du FC Barcelone, Carles Alena aurait deux pistes chaudes pour rebondir en Espagne.

L’été est déjà très mouvementé au sein du FC Barcelone ! Le club catalan a bouclé les arrivées gratuites d’Eric Garcia, Sergio Agüero et Memphis Depay, et doit gérer dans le même temps plusieurs cas épineux comme la prolongation de contrat de Lionel Messi et sa volonté de prêter Samuel Umtiti afin que l’international français aille se relancer. Mais un autre départ devrait prochainement être acté au Barça…

Alena se rapproche de la sortie