Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand danger se précise pour cette pépite de Laporta !

Publié le 30 juin 2021 à 7h30 par Th.B.

Ayant pourtant soumis une offre de prolongation de contrat à l’entourage d’Ilaix Moriba, le FC Barcelone verrait la concurrence de clubs anglais chambouler ses plans.

Le FC Barcelone s’est déjà montré plutôt actif sur le marché des transferts en bouclant les arrivées de quatre joueurs en les personnes de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et de Memphis Depay. À présent, Joan Laporta semblerait se pencher sur les dossiers des prolongations de contrat. Comme la Catalunya Radi o l’a confirmé dans la journée de lundi, une offre de contrat aurait été soumise par la direction du Barça au clan Ousmane Dembélé alors qu’en parallèle, le président du FC Barcelone ferait des pieds et des mains pour que Lionel Messi accepte également de prolonger au club culé. Outre ces deux grands noms, le FC Barcelone est parvenu à rallonger l’aventure d’Oscar Mingueza issu de La Masia, et aimerait en faire de même avec Ilaix Moriba.

Le Barça a dégainé pour Moriba, mais la Premier League frappe à la porte !