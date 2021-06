Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 30 juin 2021 à 7h15 par Th.B.

Bien que le Real Madrid ferait le nécessaire en amont afin de pouvoir dégainer une belle offre pour convaincre le PSG de céder Kylian Mbappé, les problèmes économiques du géant espagnol remettraient tout en question.

Alors qu’il était particulièrement attendu à l’Euro après avoir pris plus de responsabilités au sein de l’Équipe de France avec notamment le fait qu’il soit l’un des tireurs de coups franc désigné et alors qu’il a remis en question le tireur numéro un de penalty au tout début de la compétition, Kylian Mbappé est passé à côté de sa compétition. Malgré des enchaînements avec Karim Benzema particulièrement intéressants face à la Hongrie, Mbappé n’est pas parvenu à trouver le chemin des filets en quatre rencontres et n’a pas délivré de passe décisive hormis celle pour Benzema lundi face à la Suisse qui a été convertie après un travail dantesque de l’attaquant du Real Madrid. Fin de compétition et retour à la réalité pour Mbappé qui est au coeur des rumeurs concernant son avenir, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Cependant, l’affaire ne serait pas entendue pour le Real Madrid, pourtant déterminé à s’attacher ses services.

Le Real Madrid dos au mur pour Mbappé ?