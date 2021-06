Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Hakimi, Leonardo s’attaque à un autre gros chantier !

Publié le 30 juin 2021 à 5h00 par T.M.

En passe de régler les problèmes du PSG au poste d’arrière droit avec Achraf Hakimi, voilà que Leonardo pourrait désormais s’attaquer au poste d’arrière gauche.

Après une saison décevante marquée par la perte du titre en Ligue 1 et la défaite en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG veut revenir plus fort. Et pour cela, Leonardo va offrir de nouvelles armes à Mauricio Pochettino. Et pas des moindres… En effet, l’entraîneur argentin peut déjà compter sur le renfort de Georginio Wijnaldum, tandis que Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi vont prochainement débarquer au PSG. Avec le Marocain, le club de la capitale va enfin avoir un arrière droit de renom et les problèmes devraient être terminés à ce poste.

Hakimi et Spinazzola sur les ailes ?

Alors que le poste de latéral droit a souvent fait défaut au PSG, Achraf Hakimi pourrait donc régler cela. Et ensuite, Leonardo pourrait bien s’attaquer au poste d’arrière gauche. En effet, alors que Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker n’ont pas réussi à s’imposer en l’absence de Juan Bernat, un joueur pourrait débarquer au PSG afin de concurrencer l’Espagnol, dont la récupérer de son genou est incertaine. Et pour cela, Leonardo aurait un oeil attentif sur ce qu’il se passe actuellement à l’Euro puisque selon les informations de Gianluca Di Marzio, Leonardo Spinazzola, révélation de la compétition avec l’Italie, aurait tapé dans l’oeil des Parisiens. A 28 ans, le Transalpin est sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Rome.