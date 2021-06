Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s’intéresse à l’une des révélations de l’Euro !

Publié le 29 juin 2021 à 8h45 par A.C.

Leonardo s’intéresserait à l’un des grands joueurs de cet Euro, afin de renforcer le Paris Saint-Germain.

Ce n’est plus qu’une question d’heures. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain va accueillir Achraf Hakimi, dont le transfert devrait avoir un cout global de 70M€. Champion d’Italie avec l’Inter cette saison, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs au poste de latéral droit, un poste qui a souvent posé problème au PSG ces dernières années. Leonardo ne semble toutefois pas vouloir s’arrêter là et regarderait désormais au poste de latéral gauche...

Le PSG se renseigne pour Spinazzola