Mercato - OM : La confidence de Villas-Boas sur son passage à l’OM !

Publié le 29 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’André Villas-Boas a su ramener l’OM en Ligue des champions, le technicien portugais n’est pas parvenu à offrir un titre au club phocéen. Cependant, Villas-Boas a, avec le recul, relativisé. Explications.

Pendant quelques mois, André Villas-Boas a fait plus que l’unanimité à l’OM. Néanmoins, après l’éviction d’Andoni Zubizarreta au printemps 2020, il y a eu quelques jours au cours desquels l’avenir de Villas-Boas s’est écrit en pointillés en mai 2020 à l’OM. En raison de la détermination du vestiaire marseillais à conserver son entraîneur qui avait ramené le club phocéen en Ligue des champions, Villas-Boas est resté. Mais comme il l’a fait savoir ces dernières heures, son objectif principal a été relevé dès la fin de sa première saison à l’OM.

Villas-Boas retrace son aventure marseillaise !