Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’attaque à un nouveau terrain de chasse !

Publié le 29 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Scrutant partout pour renforcer l’OM, Pablo Longoria regarderait désormais du côté de la Belgique pour trouver son bonheur.

Alors que l’OM s’apprête à officialiser les arrivées de Gerson et de Konrad de la Fuente, d’autres recrues vont suivre sur la Canebière. En effet, Pablo Longoria veut offrir de nombreux renforts à Jorge Sampaoli et pour cela, il ne compte pas ses efforts. Ainsi, de nombreux dossiers ont été activés, certains semblant même en train de se concrétiser à l’instar des deux joueurs de l’AS Rome, Pau Lopez et Cengiz Under.

Le bonheur en Belgique ?