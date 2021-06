Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta, McCourt... L'énorme aveu de Villas-Boas !

Publié le 28 juin 2021 à 14h45 par A.M.

Un an après son arrivée sur le banc de l'OM, André Villas-Boas avait très mal vécu le départ d'Andoni Zubizarreta. Au point de réclamer son départ.

Pour succéder à Rudi Garcia durant l'été 2019, l'OM a choisi de miser sur André Villas-Boas. Le technicien portugais a débarqué notamment grâce à Andoni Zubizarreta dont il était très proche. A tel point que lorsque les premières rumeurs de départ du dirigeant espagnol fuitent, en janvier 2020 après l'arrivée de Paul Aldridge, André Villas-Boas se montre clair et assure qu'il démissionnera si Andoni Zubizarreta est démis de ses fonctions. Menace qu'il mettra à exécution quelques mois plus tard lorsque le Basque est effectivement poussé vers la sortie. Mais AVB explique ce qui l'a finalement retenu.

«Je voulais quitter le club»