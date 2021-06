Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler une énorme double opération !

Publié le 28 juin 2021 à 9h10 par A.M.

Très actif sur le marché, Pablo Longoria serait en négociations avancées pour les arrivées de Pau Lopez et Cengiz Under, les deux joueurs de l'AS Roma.

Cet été, l'Olympique de Marseille a décidé de mener un recrutement très ambitieux. Mais alors que Pablo Longoria multiplie les pistes, pour le moment, seul Gerson est sur le point de débarquer. Et alors que la reprise de l'entraînement est prévue ce lundi, le président de l'OM souhaite désormais accélérer sur le mercato afin que Jorge Sampaoli puisse disposer d'un effectif au complet le plus rapidement possible. Dans cette optique, une double opération prend forme avec l'AS Roma.

Deux recrues en provenance de la Roma ?