Mercato - OM : Longoria s’attaque à deux joueurs de Mourinho !

Publié le 27 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Très actif sur le mercato, Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et active de nouveaux dossiers, notamment du côté de l'AS Roma.

L'Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Un accord a été trouvé avec Flamengo pour le transfert de Gerson, tandis que Konrad de la Fuente, Kevin Gameiro ou encore Mattéo Guendouzi semblent proches de suivre. Mais cela ne semble pas encore suffisant pour le président de l'OM qui est toujours très actif sur le marché et qui a bien décidé de poursuivre son recrutement.

Cengiz Under et Pau Lopez en approche ?

Dans cette optique, Pablo Longoria semble regarder du côté de l'effectif de José Mourinho à l'AS Roma. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'OM s'apprête à boucler le transfert de Pau Lopez pour environ 15M€ afin de concurrencer Steve Mandanda tandis que Pablo Longoria en a profité pour se renseigner sur Cengiz Under qui revient de son prêt à Leicester et qui pourrait remplacer Florian Thauvin.