Mercato - PSG : Leonardo active un plan B à 65M€ en cas d'échec avec Sergio Ramos !

Publié le 26 juin 2021 à 10h15 par D.M.

A en croire la presse allemande, le PSG suivrait les prestations de Pau Torres, sous contrat avec Villarreal et annoncé depuis plusieurs semaines comme le possible successeur de Sergio Ramos au Real Madrid.

Malgré les présences de Presnel Kimpembe et de Marquinhos, Mauricio Pochettino voudrait recruter un nouveau défenseur central pour le turnover. Et le technicien argentin ferait le forcing pour tenter de recruter Sergio Ramos. Libre depuis son départ du Real Madrid, le joueur espagnol donnerait sa priorité au PSG et espère désormais trouver un accord avec les dirigeants parisiens. Un dossier bien engagé pour Leonardo, qui doit toutefois se méfier de l’intérêt de plusieurs équipes anglaises, mais aussi de Porto. Le directeur sportif brésilien aurait d’ailleurs activé plusieurs pistes pour ne pas être pris au dépourvu.

Pau Torres en cas d'échec avec Sergio Ramos ?