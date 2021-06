Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 25 juin 2021 à 16h15 par D.M. mis à jour le 25 juin 2021 à 16h17

Courtisé par de nombreux clubs européens après avoir annoncé son départ du Real Madrid, Sergio Ramos aurait choisi le PSG et aurait commencé à discuter avec plusieurs membres du vestiaire parisien.

Sergio Ramos a tourné une page importante de sa carrière. Arrivé en 2005 au Real Madrid, le défenseur espagnol n’est pas parvenu à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat, qui se termine à la fin du mois de juin, et a annoncé son départ. Agé de 35 ans, Sergio Ramos n’a pas l’intention de raccrocher les crampons et s’apprête à débuter un nouveau chapitre dans sa carrière de joueur. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, l’ancien capitaine du Real Madrid afficherait une préférence pour son avenir.

Sergio Ramos voudrait aller au PSG